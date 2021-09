iPhone 13 Pro series: 120 Hz, 120 Hz ovunque

Apple conferma di introdurre il pieno supporto al refresh rate a 120Hz anche alle app di terze parti con gli attuali iPhone 13 Pro e Pro Max.

iPhone 13 Pro: i 120 Hz arrivano per le app di terze parti

Il lancio della linea di iPhone 13 è stato speciale in più di un modo; una delle feature più interessanti viste con i nuovi modelli riguarda l'adozione da parte della compagnia del pannello ProMotion sulla gamma di punta.

Stiamo parlando del nuovo display OLED con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Questa funzionalità permette di avere una fluidità nell'uso quotidiano incredibile.

Idealmente quindi, ci si aspetterebbe che il pannello sia sempre ultra fluido su un device che ha uno schermo simile, ma utilizzandolo nei primi giorni a seguito dell'uscita, si è scoperto che anche se lo scorrimento sembra funzionare perfettamente, le animazioni sono ancora bloccate a 60Hz.

Questo sembra avvenire solo con le app di terze parti (non Apple, dunque) in cui le animazioni e altri piccoli elementi non si aggiornano davvero a 120Hz. Ad esempio, il classico “scroll” di Instagram dovrebbe essere a 120 Hz, ma le animazioni funzionano solo a 60 Hz e questo limite è presente anche su molte altre applicazioni.

Ci sono già tonnellate di rapporti che emergono online in cui gli acquirenti di iPhone 13 Pro sono alquanto delusi da questa funzionalità limitata.

Quel che è peggio è che iPad Pro non ha simili restrizioni e gli utenti hanno goduto di un'esperienza fluida anche su app di terze parti già dal 2017, quando è stato presentato il primo tablet di punta con design industrial.

L'OEM di Cupertino ha programmato in questo modo la suddetta tecnologia questo in modo tale che lo schermo passi automaticamente ad una frequenza di aggiornamento inferiore quando è inattivo, permettendo così al device di risparmiare una percentuale significativa di batteria.

Apple ha dovuto riconoscere il bug e ha anche assicurato che questo verrà risolto nei prossimi giorni. La compagnia di Tim Cook ha dichiarato che questi “limiti” facevano parte di un bug del sistema operativo e che il supporto completo per i 120Hz nelle app di terze parti arriverà presto.

In poche parole, vedremo finalmente il pieno potenziale di questi nuovi ProMotion soltanto quando il problema verrà risolto.

