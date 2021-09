Apple potrebbe monopolizzare il mercato occupando un terzo delle spedizioni globali di device 5G con l'avvento dell'iPhone 13; questo è quanto si evince da un recente report emerso in rete in queste ore.

iPhone 13 trainerà le spedizioni di telefoni 5G

Si prevede che Apple vedrà solide vendite nella seconda metà di quest'anno, il che potrebbe portare l'azienda ad acquisire un terzo delle spedizioni globali di smartphone 5G nel 2021. La società potrebbe raggiungere questo obiettivo grazie alla serie iPhone 12 lanciata lo scorso anno e allla futura line-up di device in arrivo.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, l'iPhone 2021 del gigante con sede a Cupertino è destinato a provocare un picco nelle spedizioni di telefoni 5G nel quarto trimestre di quest'anno. Ciò porterebbe le vendite a raggiungere un considerevole numero di telefoni spediti: ben 200 milioni di unità.

Tenete presente che nel 2020, l'iPhone 12 dell'OEM americano rappresentava il 24% di tutte le spedizioni di telefoni 5G a livello globale, nonostante il lancio del nuovo iPhone fosse stato posticipato di un mese.

Ma nel 2021, la società potrebbe essere in grado di vedere una quota di mercato più elevata grazie alla data di lancio di settembre. L'iPhone 13 potrebbe consentire alla mela di ottenere un notevole 33% delle spedizioni globali di smartphone 5G quest'anno. I ricercatori di Counterpoint ritengono che l'interesse per i dispositivi iOS sia forte in vari mercati, nonostante alcuni modelli non abbiano determinate specifiche “must have“.

Jeff Fieldhack, direttore della ricerca per il Nord America, ha così dichiarato:

Apple potrebbe raggiungere una pietra miliare significativa in termini di base installata negli Stati Uniti, dove Android sta sanguinando quota rispetto a iOS, che ora si aggira intorno al 44%. Una forte stagione delle vacanze, una certa ripresa economica, un ulteriore allentamento del COVID e la continua spinta sulla privacy e sui servizi da Cupertino potrebbero certamente essere sufficienti per spingere l'equilibrio a favore dell'azienda di Tim Cook.

Apple

Smartphone