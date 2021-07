Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'iPhone 13 mini si farà e sarà assemblato da Pegatron e Foxconn; ciò nonostante, le unità prodotte non dovrebbero essere moltissime.

iPhone 13 mini si farà

Un nuovo rumor afferma che Apple farà affidamento su due aziende per assemblare i suoi prossimi iPhone 13. Scendendo nei particolari, le società coinvolte sarebbero Pegatron e Foxconn: entrambe avrebbero ricevuto gli ordini per l'assemblaggio dell'iPhone da 5,4 pollici” (iPhone 13 mini), mentre solo la prima dovrebbe occuparsi dei modelli più grandi (iPhone 13 o iPhone 13 Pro).

Pegatron ha ottenuto gli ordini per il prossimo modello di iPhone da 5,4 pollici, nonché una parte degli ordini per un altro modello di iPhone‌ in arrivo, che presenterà un display da 6,1 pollici.

Per chi lo ricordasse, Pegatron è il secondo più grande assemblatore di “iPhone” dopo Foxconn; l'azienda a febbraio ha speso ben 14,2 milioni di dollari per acquistare dei suoli edificabili per la costruzione di una fabbrica a Chennai, in India. Ricordiamo che a novembre Apple ha sospeso la sua partnership con Pegatron, dopo aver scoperto la compagnia stava commettendo violazioni in un programma dedicato a studenti lavoratori.

Si prevede che Apple annuncerà la gamma di iPhone 13 questo settembre, con iPhone 13 mini che potrebbe essere l'ultimo modello da 5,4 pollici dell'azienda (decisione presa dopo le deludenti vendite degli ultimi melafonini con questa diagonale).

Aggiungiamo che le voci sulla scomparsa dell'iPhone da 5,4 pollici circolano da mesi: è anche probabile che l'iPhone 14 del 2022 non vanterà nella famiglia un modello dallo schermo piccolo. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, infatti, l'anno prossimo il colosso di Cupertino lancerà esclusivamente due iPhone da 6,1 pollici e due iPhone da 6,7 ​​pollici.

