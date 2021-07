L'ultima fuga di notizie relativa all'iPhone 13 Pro ci dà un'idea di come potrebbe essere il prossimo telefono di Apple. Di certo non possiamo dire che mancano le immagini dei nuovi concept-phone relativi ai nuovi melafonini. È probabile che i modelli non Pro ospitino una configurazione della fotocamera posteriore riprogettata, con un nuovo design per la disposizione delle lenti.

iPhone 13 Pro: il render di ConceptsiPhone

Il 30 giugno, il canale YouTube ConceptsiPhone ha condiviso un video che mostra i render 3D relativi alla nuova ammiraglia di casa Apple: l'iPhone 13 Pro, disponibile con pannello da 6,1 e 6,7 pollici. L'analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo ha già indicato che è improbabile che uno scanner di impronte digitali Touch ID sotto il display arrivi prima della line-up del 2022.

Cosa possiamo imparare dai concept render?

Tuttavia, il video ci mostra quello che potrebbe essere – verosimilmente – il design di iPhone 13 Pro. Nel trailer, si vede il telefono sfoggiare un pulsante di accensione con Touch ID sul lato. Questo design somiglia molto a quello visto su iPad Air IV del 2020.

Inoltre, si nota una tacca più piccola e il classico sensore Face ID. Il video suggerisce che i modelli Pro offriranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz ProMotion. Di contro, questa feature potrebbe consumare molta batteria.

Per gestire ciò, i modelli Pro verranno forniti con il backplane LTSP, una tecnologia che servirà per ridurre il refresh rate al minimo quando lo schermo visualizza un contenuto statico. Ad esempio, non sarà necessaria una frequenza di aggiornamento più rapida per visualizzare contenuti come testi, e-mail e altro.

I nuovi modelli includeranno il chipset A15 Bionic. TSMC ha prodotto questo chipset con l'aiuto del suo nodo di processo avanzato a 5 nm. Il trailer mostra un'opzione di colore rosso scuro, che è uno dei colori che si dice possa arrivare sulla serie Pro di iPhone 13.

Secondo il video, l'iPhone 13 Pro avrà un prezzo di partenza di 999 dollari. L'iPhone Pro Max, d'altra parte, costerà più di 1.099 $. I modelli Pro dovrebbero essere forniti con 1 TB di spazio di archiviazione nativo, ma questo fatto non è menzionato nel video.

