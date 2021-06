Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, gli iPhone del 2022 potrebbero presentare il sensore Touch ID sotto il display, e potrebbe esserci un iPhone di grandi dimensioni dal prezzo contenuto.

iPhone 14: cosa aspettarci?

L'affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo è uscito con una nuova nota per gli investitori in cui raddoppia le sue aspettative per una nuovissima gamma di iPhone di punta nella seconda metà del 2022. L'analista afferma che l'azienda lancerà due telefoni aventi 6.1 pollici di fascia bassa, oltre all'ammiraglia da 6,7 ​​pollici. Non mancheranno due top di gamma da 6,1 pollici e 6,7 pollici.

Kuo ribadisce che la line-up della mela del 2022 potrebbe presentare il supporto per la tecnologia delle impronte digitali sotto il display e un aggiornamento della fotocamera a ben 48 MP. Questi dispositivi dovrebbero essere gli eredi della serie iPhone 13 che verrà rilasciata entro la fine dell'autunno.

Kuo afferma che l'iPhone 14 Max rappresenterà il prezzo più basso di sempre per un grande iPhone da 6,7 ​​pollici:

Ribadiamo la nostra precedente previsione delle specifiche chiave per i modelli di iPhone 2H22, vale a dire che Apple lancerà due iPhone di fascia alta (6,1″ e 6,7″) e due iPhone di fascia bassa (6,1″ e 6,7″) nel 2H22. Riteniamo che i driver di crescita per i nuovi iPhone 2H22 proverranno da 1) il potenziale per il supporto delle impronte digitali sotto il display (utilizzando la tecnologia di Apple), 2) il prezzo più basso di sempre per un iPhone di grandi dimensioni (6,7″) (prevediamo che sia sotto i 900 USD) e 3) un aggiornamento della fotocamera ampia a 48 MP per i modelli di fascia alta.

I commenti di Kuo sui prezzi sono particolarmente interessanti. L'analista ritiene che l'iPhone 14 Max (o come verrà chiamato), avrà un costo inferiore ai 900 dollari, anche se questo potrebbe essere un rumor fuorviante. Di fatto, questo potrebbe essere il famigerato iPhone SE Max di cui si parla da diverso tempo. Non ci saranno iPhone Mini, tuttavia. Il motivo è dovuto alle vendite inferiori al previsto.

L'ultimo rapporto di Kuo non descrive in dettaglio quale tipo di modifiche al design aspettarsi con i nuovi prodotti. In passato ha affermato che i terminali abbandoneranno il notch per un nuovo “display perforato” simile a quello utilizzato in alcuni telefoni Android di fascia alta e non solo.

Apple

Smartphone