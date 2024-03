iPhone 13 Mini: nuovo MINIMO su Amazon per la versione da 256 GB

Gli appassionati degli iPhone “Mini” sono tanti. La scelta di Apple di non produrre più smartphone di questo tipo continua a far discutere. Per questo motivo, ogni occasione è buona per poter acquistare un modello di questa serie in offerta. Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare iPhone 13 Mini da 256 GB al prezzo scontato di 749 euro. Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per questo smartphone, acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che la versione da 512 GB costa 899 euro.

iPhone 13 Mini 256 GB: minimo storico su Amazon

iPhone 13 Mini è lo smartphone giusto su cui puntare per chi cerca un dispositivo ultracompatto e ad alte prestazioni. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 5,4 pollici oltre che il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore.

Lo smartphone ha il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Lo smartphone ha tutto quello che serve per essere considerato come l’iPhone giusto da comprare per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e in grado di offrire prestazioni soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 Mini 256 GB con un prezzo scontato di 749 euro e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. In questo modo, è possibile acquistare lo smartphone al nuovo minimo storico. Da notare che in sconto ci sono più colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.