Diamo un primo sguardo a quello che potrebbe essere il design di iPhone 13 Mini, il nuovo melafonino di piccole dimensioni di casa Apple; fra le novità più rivelanti citiamo la protuberanza della fotocamera ridisegnata e il notch ridotto.

iPhone 13 Mini: diverso, ma non troppo

Le pellicole di protezione trapelati ieri hanno offerto uno sguardo più da vicino ad alcune delle modifiche al design che Apple potrebbe avere in serbo per la line-up di iPhone 13 del 2021. Ora, Svet Apple ha pubblicato nuovi rendering immaginando come potrebbe apparire l’iPhone 13 Mini con queste modifiche.

Sono emersi dei rendering che mostrano le novità più rilevanti legate all’array della fotocamera posteriore. Il cambiamento più notevole sarà nel design del modulo delle ottiche. Invece di essere impilate verticalmente come l’iPhone 12, il rendering posiziona le lenti in ​​diagonale nell’angolo in alto a sinistra e in basso a destra all’interno modulo quadrato.

Anche il notch dell’iPhone 13 dovrebbe ridursi quest’anno, come riportato da più fonti diverse. Più di recente, le immagini trapelate ieri hanno suggerito che la tacca potrebbe diventare circa il 30% più corta rispetto a quella attuale.

Il concept di oggi di Svet Apple immagina come potrebbero apparire questi cambiamenti nel mondo reale, in particolare in relazione all’iPhone 13 mini e al suo display da 5,4 pollici.

Un’altra cosa da tenere a mente: l’iPhone 13 mini potrebbe essere l’ultimo iPhone “mini” device rilasciato da Apple. L’affidabile analista Ming-Chi Kuo ha riferito che l’OEM di Cupertino probabilmente interrompere il form factor da 5,4″ nel 2022 con l’iPhone 14, optando invece per due modelli da 6,1 pollici e due iterazioni da 6,7 ​​pollici, potenzialmente indicati come iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Cosa ne pensate di questo concept di iPhone 13 Mini? Cosa vi piacerebbe vedere nel prossimo piccolo della casa? A noi personalmente piace moltissimo e speriamo che l’azienda non decida di eliminare questo terminale dal listino nel prossimo futuro.

Apple

Smartphone