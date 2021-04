In queste ore sono emerse delle fotografie che mostrano il nuovo notch di iPhone 13; secondo quanto si vede, sembra che questo sarà più piccolo del 30% in lunghezza rispetto quello attuale.

iPhone 13: la tacca sarà più corta

Sebbene il design complessivo del telaio dell’iPhone 13 questo autunno sarà quasi identico a quello della serie iPhone 12, sembra che Apple voglia ridurre drasticamente la dimensione della tacca, o notch che dir si voglia.

La tacca sul display è apparsa per la prima volta sulla gamma della mela con iPhone X nel 2017, quando il colosso di Cupertino ha ridotto drasticamente le cornici dello schermo. Il design e le dimensioni del notch sono rimasti invariati con le successive tre generazioni di iPhone. Sembra però che quest’anno Apple sia finalmente pronta per apportare alcuni miglioramenti al design in quell’area ben specifica.

Sulla base delle immagini condivise da DuanRui su Twitter, possiamo vedere il notch dell’iPhone 13 e dell’iPhone 13 Mini attraverso le presunte protezioni dello schermo per i modelli. DuanRui si riferisce a questi come “campioni di film“, ma potrebbe essere un errore di traduzione.

iPhone 13 series mobile phone film samples. pic.twitter.com/kkpC6LPDhR — DuanRui (@duanrui1205) April 14, 2021

A conferma dei rapporti precedenti, le immagini mostrano come la tacca sarà più piccola in larghezza mentre l’altezza dell’inserto rimarrà più o meno identico.

Apple sta ottenendo la riduzione della larghezza semplicemente sollevando l’auricolare verso l’alto nella cornice dello schermo superiore. I componenti ad infrarossi e della fotocamera rimarranno visibili nella regione della tacca presente nello schermo. Le foto mostrano come le protezioni dello schermo si adatteranno a quel cambiamento non occludendo intenzionalmente l’auricolare.

Sovrapponendo le foto di un iPhone 12, possiamo stimare la differenza proporzionale di dimensioni: il nuovo notch avrà una larghezza inferiore di circa il 30% rispetto al suo predecessore. Ciò significa che i clienti di iPhone 13 avranno uno spazio sullo schermo leggermente superiore per la visualizzazione dei contenuti. Tuttavia, è per lo più considerato un cambiamento estetico per rendere il design dell’iPhone più moderno di fronte alla concorrenza degli smartphone Android, molti dei quali sono già passati a fori punch-hole.

Nel 2022, l’analista Ming-Chi Kuo ha detto che Apple passerà a un display a perforazione con un ritaglio circolare più piccolo. Tuttavia, i fan del “mini-iPhone” devono essere consapevoli del fatto che l’azienda potrebbe decidere di eliminare il modello da 5,4 pollici dal listino.

Nel 2023, Kuo ha riferito che l’OEM di Tim Cook potrebbe essere in grado di realizzare un iPhone privo di alcun elemento disturbante.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Apple

Smartphone