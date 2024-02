iPhone 13 mini (128 GB): con soli 749€ è pura MAGIA

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship di punta di casa Apple ma non volete un prodotto grande e generoso, oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 13 mini che, nella sua iterazione color “Midnight“, con 128 GB di memoria interna, costa solo 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Fate presto e prendetelo ora, anche perché con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti) e potrete contare anche sulla consegna celere in meno di 224 o 48 ore dal momento dell’ordine.

iPhone 13 mini: ecco perché dovete prenderlo ora

Altresì, sappiate che potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Cosa aspettate? Correte a prendere questo gioiello al prezzo più basso di sempre. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

iPhone 13 mini è un terminale pazzesco, leggero, piccolo e versatile, con uno schermo OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici contenute. Il frame è in alluminio satinato, mentre la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. È oltremodo potente grazie al processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e il modello in questione ha 128 GB di memoria interna. A soli 749,00€ non potete certo lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.