iPhone 13 mini (128 GB) a soli 649€ in offerta a tempo limitato su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 13 mini, nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna, viene venduto e spedito al prezzo di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questo prezzo diventa un super best buy che noi vi consigliamo di prendere seriamente in considerazione ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è un prodotto eccellente, adatto a tutti coloro che non amano i padelloni ma vogliono un telefono compatto dalle caratteristiche di punta, che si tiene bene in mano ma che è, al contempo, potentissimo. Correte a prenderlo adesso; acquistandolo da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Scopriamoli uno ad uno nell’articolo completo.

iPhone 13 mini: ecco perché comprarlo

In primo luogo c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico.

iPhone 13 mini è un device compatto che si tiene bene in mano, ha uno schermo OLED da 5,4 pollici con notch e cornici di piccole dimensioni, ha un frame in alluminio satinato e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G e ci sono 128 GB di memoria interna. La batteria dura un giorno con una singola carica e si ricarica in un lampo con la Lightning. A soli 649,00€ è il top di gamma più compatto da comprare oggi su Amazon.