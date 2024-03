iPhone 13 in OFFERTA FLASH su Amazon: il prezzo cala a 599€ (anche a rate)

Tra le nuove offerte Amazon di oggi c’è anche iPhone 13. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, raggiungendo nuovamente il minimo storico sullo store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con pagamento che potrà avvenire tramite carta di debito. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è disponibile in sconto solo in alcune colorazioni, tutte vendute e spedite da Amazon, e con 128 GB di storage.

iPhone 13 al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Con iPhone 13 si va sul sicuro: lo smartphone, infatti, è dotato di un comparto tecnico davvero completo e in grado di garantire prestazioni ottimali. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti.

Si tratta dello stesso chip utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Lo smartphone ha anche una doppia fotocamera posteriore, il sistema operativo iOS, aggiornato all’ultima versione disponibile, e la certificazione IP68. C’è anche il Face ID per l’accesso sicuro tramite riconoscimento del volto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta in corso, valida solo per alcune colorazioni dello smartphone, è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.