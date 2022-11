iPhone 13: il miglior iPhone da comprare OGGI su Amazon (solo 799€)

Inutile girarci intorno: iPhone 13 è il Best Buy del giorno (e non solo) presente su Amazon. Se desiderate acquistare un nuovo melafonino e non sapete cosa comprare, ve lo diciamo noi. Questo modello è qualcosa di incredibile: potente, versatile, leggero, compatto, risoluto, con un design accattivante, un’estetica all’ultimo grido e con features all’avanguardia. Grazie agli sconti del Black Friday poi, sarà vostro con soli 799,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo del dispositivo.

iPhone 13 (128 GB): perché comprarlo su Amazon?

Il telefono è sicuramente un’ammiraglia eccezionale, versatile, leggera che non ha bisogno di presentazioni. Da quando il modello del 2022 è uscito in commercio (iPhone 14), tutti hanno capito la bontà del prodotto dello scorso anno e ora questo è diventato il Best Buy dell’ultimo periodo. A 799,00€ capite bene poi che è semplicemente eccezionale. Costa poco, ma offre tanto.

Il device viene venduto e spedito da Amazon stessa, quindi questo vi darà, da un lato la garanzia di due anni del negozio online, con ottima assistenza tecnica dedicata, e dall’altro lato un anno di garanzia con il costruttore Apple. Per qualsiasi problematica, nei primi dodici mesi dall’acquisto potrete recarvi in un Apple Store per ricevere il supporto necessario.

Volendo avrete anche diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2023 e perfino alla possibilità di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sito.

Insomma, iPhone 13 con Storage da 128 GB si presenta come un telefono per tutti, content creator e non solo. Ha uno schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR, un frame squadrato in alluminio e un processore Apple Bionic A15 di ultima generazione con modem 5G integrato.

Non fatevi sfuggire questa promozione e fate vostro uno degli smartphone più venduti di sempre a soli 799,00€, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.