Oggi finalmente, al netto di improbabili sorprese, i nuovi iPhone 13 saranno ufficiali. Sai cosa aspettarti dai nuovi melafonini? Per non arrivare impreparato, dai un'occhiata a report, leak e concept trapelati nelle ultime ore. Si tratta di informazioni e dettagli non confermati ufficialmente, ma con ogni probabilità abbastanza aderenti alla realtà.

iPhone 13: tutti i dettagli prima del lancio ufficiale

Cominciamo col fare chiarezza: i modelli attesi dovrebbero essere 4 in tutto. L'edizione standard dovrebbe essere affiancata da un modello Mini, uno Pro e uno Pro Max. Un po' di informazioni sull'estetica dei terminali le abbiamo reperite dagli accessori spuntati su Amazon Italia e dal tweet pubblicato solo poche ore fa da Spigen, uno dei produttori di spicco del settore.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP — Spigen (@SpigenWorld) September 12, 2021

Quanto alle specifiche tecniche, negli ultimi giorni c'è stato un picco di pubblicazioni di report, previsioni e leak a proposito degli smartphone della mela morsicata in arrivo oggi. Li abbiamo raccolti in due pezzi:

Sempre nelle ultime, è spuntato un video concept di iPhone 13 Pro e Pro Max che potrebbe essere molto simile al trailer di lancio ufficiale, che vedremo stasera durante il keynote. Una manciata di secondi, che vale la pena assaporare: puoi guardare la clip cliccando play sul box qui sotto.

Per finire, qualcuno addirittura ha sollevato un'ipotesi discretamente bizzarra: e se i nuovi melafonini, in realtà, si chiamassero iPhone 14?

Tutte informazioni che aspettano solo di essere confermate oppure smentite oggi, quando – a partire dalle 19 – potrai seguire in diretta streaming il tradizionale keynote settembrino di Apple. In questo approfondimento puoi trovare tutte le istruzioni per seguire l'evento in tempo reale: protagonisti non solo gli iPhone 13, ma anche altro hardware e software. Prevista la conferma del momento di rilascio di iOS 15 in versione stabile e anche l'annuncio dei nuovi Watch Series 7.

