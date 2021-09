Oggi, 14 settembre, è il gran giorno. I nuovi iPhone 13 saranno lanciati ufficialmente. Se sei curioso di scoprire in tempo reale tutti i dettagli sui nuovi meafonini, ecco a che ora e dove puoi seguire l'evento in diretta streaming.

iPhone 13, il lancio: come seguirlo in diretta

Con una data confermata ufficialmente solo una settimana fa, è già tempo di scoprire i nuovi smartphone top di gamma della mela morsicata. Ormai su di loro c'è una marea di leak e indiscrezioni che ne ha anticipato design e scheda tecnica. Tuttavia, solo il lancio ufficiale potrà confermare o smentire quanto emerso dai tanti report trapelati online in questi mesi.

Per seguire in diretta il tradizionale keynote settembrino hai due possibilità:

sfruttare YouTube, direttamente dal box che ti lascio in questo articolo;

collegarti al sito ufficiale Apple dedicato agli eventi.

In entrambi i casi, ti ricordo che lo streaming partirà oggi (14 settembre) alle 19 ora locale italiana. Oltre ai 4 modelli di iPhone 13, ci si aspetta che il colosso di Cupertino confermi la data di rilascio di iOS 15 in versione stabile e che annunci altri prodotti hardware, come ad esempio i nuovi Watch Series 7. Ormai manca una manciata di ore e poi ogni dettaglio sarà svelato.

