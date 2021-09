I nuovi iPhone 13 sono ormai prossimi al lancio. Di dettagli sulle specifiche tecniche ne conosciamo in abbondanza, ma quanto apparso su un sito Web ucraino – una piattaforma di vendita online – permette di rendere il quadro ancor più chiaro. Infatti, sebbene non ci siano foto, sono comunque stati messi in bella vista i tagli di memoria e le opzioni di colore dei device.

iPhone 13: noti nuovi dettagli

Secondo quanto emerso nelle ultime ore. La line up sarà quella così configurata:

iPhone 13: 128/256GB nei colori nero, blu, viola, rosa, bianco e PRODUCT(RED);

iPhone 13 Mini: stessi colori del modello standard, ma disponibile in versione 64GB oppure 128GB;

versioni Pro e Pro Max: disponibili in nero, argento, oro e bronzo; quanto ai tagli di memoria, il modello Pro si potrà avere con 128GB oppure 256GB di spazio di archiviazione mentre l'edizione Pro Max con 256GB oppure 512GB di memoria.

Naturalmente, sebbene si tratti di informazioni abbastanza attendibili, vale la pena sottolineare che lo store potrebbe aver messo a disposizione sul sito i modelli dei quali entrerà in possesso. Questo significa che, almeno stando ai tagli di memoria, potrebbero anche essercene altri.

Quanto alle altre specifiche, ormai ci sono pochissimi segreti. I modelli saranno 4, esattamente come per iPhone 12 e il processore di tutti dovrebbe essere l'Apple A15 Bionic. Di seguito un recap di dimensioni batterie e display:

modello Mini: schermo da 5,4″ e 2406 mAh di batteria;

versione standard e Pro: display da 6,1″ e autonomia da 3095 mAh;

edizione Pro Max: schermo da 6,7″ e batteria da 4352 mAh.

I modelli Pro dovrebbero arrivare con a bordo un pannello dotato di refresh rate da 120Hz. Inoltre, tutti i device dovrebbero poter contare su un sistema di ricarica rapida da 25W e su un nuovo tipo di MagSafe. Ormai manca pochissimo al lancio ufficiale dell'intera linea di flagship Apple. I nuovi smartphone saranno annunciati il prossimo martedì, 14 settembre, a partire dalle 19 (ora locale).

