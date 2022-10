iPhone 13 è sempre una BUONA IDEA: ancora in super sconto su Amazon

Ammettiamolo: comprare iPhone 13 su Amazon è sempre una buon idea. Da diversi mesi a questa parte vi stiamo segnalando questa incredibile promozione che vede protagonista il telefonino di Apple del 2021. Il modello in questione presenta 256 GB di memoria interna, e in colorazione azzurra e costa solo 949,00 € con spese di spedizione compresa nel prezzo. Il costo consigliato dovrebbe essere di 1059,00 € ma grazie al sito di Amazon si porta a casa con il 10% di sconto.

Non dimenticate che avrete la possibilità di ricevere il device a casa vostra in un solo giorno dal momento dell’acquisto, inoltre si può comprare adesso e pagare in comode rate con il servizio interno del portale. La disponibilità è immediata, la transazione e sicura ed è garantita da Amazon stessa.

iPhone 13: perché comprarlo ?

Non prendiamoci in giro, questo è un top di gamma che ancora oggi sa dire la sua, anche perché è quasi identico ad iPhone 14. C’è un meraviglioso display super retina XDR da 6,1 pollici: semplicemente una meraviglia per gli occhi e i vostri contenuti saranno più nitidi e vibranti che mai.le fotocamere sono di alto livello anche perché troviamo due denti da 12 megapixel ciascuna che godono degli stili fotografici, dello smart HDR4, della possibilità di girare video in Dolby Vision HDR in 4K e c’è anche la modalità cinema che è semplicemente unica, la migliore del settore.

Il processore sotto la scocca è l’Apple Bionic A15, un vero must nel mercato che grazie al connubio con software di Apple, regala prestazioni inarrivabili. L’autonomia poi, è eccezionale. Ben 19 ore di riproduzione video garantite che corrispondono ad un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. C’è poi la tecnologia MagSafe e la wireless charging. Infine, il design molto robusto grazie al vetro ceramic shield che garantisce una protezione assurda.

Non lasciatevi sfuggire a questa fantastica occasione: 949 € per un gioiello che è per tutti. Questo è veramente l’iPhone che fa al caso vostro, se non avete necessità da Content Creator. E poi, meraviglia delle meraviglie, è super leggero: circa 160 g.in tasca ve lo dimenticherete.

