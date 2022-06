iPhone 13 domina le classiche: è il più cercato, lo vogliono TUTTI

Secondo quanto si legge dall’ultimo rapporto emerso online, sembra che le vendite di iPhone 13 stiano continuando a dominare tutte le classifiche. Il telefono infatti, appare oggi come “il telefono più venduto in tutto il pianeta”. È un titolo importante per un device uscito da oramai quasi un anno. Capiamo tuttavia le ragioni del suo successo: oggi lo si porta a casa a 899,00€ nella versione con 256 GB di memoria interna.

iPhone 13: il più venduto, oggi in sconto

Ci risiamo: Apple guida la classifica degli smartphone più venduti di sempre; questo è quanto emerge da un report di Counterpoint Research. Se si fa riferimento ai dati del mese di aprile infatti, si scopre che l’OEM di Cupertino ha ottenuto i primi quattro posti in classifica e, nella top 10, ha registrato 5 posizioni su 10, appunto. Si legge che “i primi 10 modelli hanno conquistato il 21% del mercato totale degli smartphone”.

Il modello base della gamma del 2021, quindi iPhone 13 standard, ha rappresentato il 5,5% delle vendite nel mese di aprile; ha superato anche il re dei re, iPhone 13 Pro Max, il quale ha registrato il 3,4% delle spedizioni.

Ottima posizione anche per il modello Pro da 6,1″ e per l’iPhone 12 del 2020. Anche il midrange premium, l’SE (2022), è entrato in classifica al settimo posto. Riportiamo di seguito le parole del rapporto di Counterpoint:

L’elenco dei best seller del mese ha visto un aumento del numero di smartphone abilitati al 5G, salendo a un nuovo massimo di sette modelli e rispetto ai quattro dello stesso mese dell’anno scorso. Gli smartphone 5G in elenco rappresentano un terzo delle vendite totali di smartphone 5G. La capacità del 5G è diventata un’offerta standard nei flagship e la sua presenza è in aumento anche nelle fasce di prezzo più basse.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo?

