iPhone 13 cala al minimo storico: ora costa 534€ con QUEST'OFFERTA

Acquistare un nuovo iPhone non è mai stato così conveniente. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 534 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per ottenere lo sconto extra è sufficiente aggiungere il codice coupon citato nell’apposito campo, prima di completare l’ordine. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito.

iPhone 13: in offerta a questo prezzo è un best buy senza precedenti

Dal punto di vista tecnico, iPhone 13 non ha punti deboli, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposto. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare anche sul SoC Apple A15 Bionic, lo stesso di iPhone 14/14 Plus. Da notare anche 128 GB di memoria interna, la presenza di una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, quindi, è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 534 euro, anche con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal in modo da poter dilazionare la spesa per un periodo di tempo più lungo.

Si tratta di una promozione senza precedenti: lo smartphone di Apple cala al nuovo minimo storico diventando l’iPhone da comprare oggi, grazie a un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Per sfruttare l’offerta, valida solo per un breve periodo, basta seguire il link qui di sotto.