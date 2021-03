Secondo quanto emerso da una dichiarazione dell’affidabile analista Ming-Chi Kuo, Apple sembra essere intenzionata a fornire la sua prossima gamma di iPhone 13 di una batteria più grande.

iPhone 13 con batteria grande?

In una recente dichiarazione, il celebre analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 in arrivo nel 2021 saranno dotati di batterie più grandi in grado di fornire prestazioni più elevate:

I nuovi modelli ‌iPhone‌ 2H21 presentano una capacità della batteria maggiore rispetto alla serie iPhone 12, grazie al design salvaspazio che contraddistingue molte componenti. Quindi, i nuovi modelli 2H21 di ‌iPhone‌ saranno anche leggermente più pesanti dell’‌iPhone 12‌. Il design salvaspazio include l’integrazione dello slot della scheda SIM con la scheda madre, la riduzione dello spessore dei moduli ottici anteriori, ecc.

Ricordiamo che l’iPhone 12, 12 Pro e 12 Pro Max presentano batterie rispettivamente da 295 mAh, 231 mAh, 282 mAh e, sebbene siano più piccole rispetto alle unità dei loro predecessori, la durata è sostanzialmente la stessa grazie alle ottimizzazioni apportate da Apple. A causa delle modifiche del design interno e a celle per l’autonomia energetica più grandi, Kuo è convinto che gli ‌iPhone 13‌ di prossima generazione saranno leggermente più pesanti, rispetto ai melafonini precedenti.

Nel frattempo, ricordiamo che la gamma di ‌iPhone 13‌ dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, provvista di un notch più piccolo, il supporto per Wi-Fi 6E e altro ancora; inoltre, alcune indiscrezioni ci parlano già dei due modelli successivi previsti per il 2022 e il 2023: iPhone 14 e iPhone 15. A parlarne è il solito Kuo che ha ipotizzato per entrambi un design del comparto fotografico in grado di occupare meno spazio e contribuire alla resistenza del device del colosso di Cupertino..

