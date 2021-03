iPhone 13 non è ancora ufficiale, anche se ormai le caratteristiche del device iniziano a delinearsi. Beh, difficilmente sarà come quello mostrato nel video seguente, ma immaginare un melafonino così di certo non dispiace.

iPhone 13: bello e impossibile in questo video

Si tratta ovviamente di un concept, immaginato da un bravissimo grafico che ne ha realizzato una clip che quasi fa sembrare questo smartphone reale.

Un iPhone 13 che non solo è pieghevole, ma si allunga anche di lato, si riduce, si amplia. Uno smartphone che forse è un po’ troppo “fantascientifico”, soprattutto considerando le remore di Apple quando si tratta di aggiungere novità ai suoi smartphone. Tuttavia, come anticipato, immaginare costa niente.

Anzi, a costare – e tanto – sarebbe proprio questo melafonino, se diventasse realtà in futuro. Tuttavia, siamo sicuri che non sarebbe affatto difficile per Apple riuscire a venderli!

