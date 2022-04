iPhone 13, Apple sposta la produzione: perché?

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che Apple stia iniziando a costruire nuovi modelli di iPhone 13 in India; la compagnia intende ampliare lo scettro della sua produzione, espandendosi dalla Cina.

L'India sta diventando sempre più un centro di produzione globale e ora si apprende che Tim Cook costruirà il suo melafonino di punta presso lo stabilimento Chennai di Foxconn.

Perché Apple vuole espandere la produzione in India?

Con questa mossa, la mela potrebbe così aumentare la sua presenza sul territorio: giusto per fare un “remind me“, il mercato della telefonia indiana è il secondo più grande al mondo, posizionato immediatamente dietro la Cina.

Non di meno, la produzione di melafonini in sede arriva mesi dopo il lancio globale dei terminali nel settembre dello scorso anno; l'informazione ci arriva direttamente da una email inviata al The Economic Times.

Fra i vari partner di produzione troviamo Winstron, Foxonn e Pegatron. In India vengono prodotti anche telefoni di vecchie generazioni. Pensiamo agli SE (2020), ai vari top di gamma della lie-up del 2019 e del 2020.

Non di meno, l'intento di ampliare la produzione dei modelli di iPhone 13 nello stabilimento diSriperumbudur, a Chennai, risale a circa due mesi fa. L'azienda ha dovuto interrompere la produzione per via delle pessime condizioni igieniche in cui si trovavano i suoi dipendenti. All'epoca infatti, una serie di donne che vivevano in dormitori “non proprio a norma”, ha subito un'intossicazione alimentare gravissima. Da lì, la fabbrica è stata chiusa, risanificata e sono state cambiate le regole per i diritti dei lavoratori.

Il motivo per cui la mela vuole espandere la produzione anche in India è semplice: così facendo, può evitare di pagare tariffe alquanto elevate.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la compagnia sta lavorando duramente per il lancio dei nuovi terminali; la line-up base di iPhone 14 sarà identica a quella del 2021, mentre la gamma “Pro” subirà grosse modifiche. Una fra tutte? L'addio al notch.

