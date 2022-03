iPhone 14 Pro: BELLISSIMO in questi concept realistici

Mancano ancora diversi mesi al debutto ufficiale dei nuovi melafonini di casa Apple: la serie iPhone 14 è prossima al lancio, ma sappiamo che, come sempre, arriverà in autunno. Ipotizziamo un keynote per settembre, as usual, anche se al momento si tratta di una mera speculazione basata sulle precedenti roadmap.

Adesso tuttavia, sono emersi dei nuovi concept render realizzati dal bravissimo e talentuoso designer Technizo Concept (in collaborazione con LetsGoDigital che mostrano come potrebbe essere il modello Pro in tutto il suo splendore. Fate attenzione, perché questi disegni 3D sembrano assolutamente realistici.

iPhone 14: sarà davvero così?

La novità più clamorosa dei nuovi device sarà rappresentata dall'assenza del notch sullo schermo. Ebbene sì, il modello Pro (e il Pro Max) non avrà la tacca.

Al suo posto, come vedete dalle foto e dai rumor emersi in rete, sappiamo che ci sarà un foro e una pillola al seguito. Questo – pardon, questi – elementi saranno la cifra stilistica dei modelli dei prossimi anni.

Tuttavia, le iterazioni basiche del 2022 presenteranno ancora il notch. Esteticamente, saranno simili, in tutto e per tutto, agli iPhone 13 del 2021.

Sotto la scocca troveremo due SoC diversi: le varianti vanilla godranno della CPU A16 Bionic che si dice che sarà il processore dello scorso anno, ma con un clock leggermente più elevato.

Il Pro e il Pro Max invece, godranno di un Apple Silicon M1 o di un A16 Pro. C'è ancora molta confusione in merito.

Non di meno, la RAM prevista dovrebbe essere di 6 GB, ma qualcuno suggerisce invece che sarà composta da moduli da 8 GB.

Il fronte fotografico posteriore vedrà invece, ancora le tre lenti con LiDAR e flash al seguito. La risoluzione della main camera però, sarà differente: ci sarà un'ottica da 48 Megapixel al posto di quella da 12 Mpx.

Ci dovrebbero essere quattro colorazioni per iPhone 14 Pro: verde, ciano, grigio siderale e silver, ma Technizo Concept ipotizza una colorazione Burgugny per la generazione 2022. Ne dubitiamo, ma è bello sognare.

Dulcis in fundo, ci saranno quattro modelli: standard, standard Max, Pro e Pro Max. Addio al mini, dunque, con nostro sommo dispiacere.

Cosa ne pensate di questi prototipi? Vi piacciono? Fatecelo sapere.