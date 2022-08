iPhone 13: a questo prezzo non puoi ignorarlo

In quest’ultima domenica di agosto abbiamo scovato un’offerta interessante: iPhone 13 infatti, nel taglio da 128 GB e in colazione azzurra, si trova al prezzo speciale di 799,00 €, con spedizione gratuita inclusa nel costo finale del device stesso.

Ovviamente il telefono è disponibile su Amazon, noto portale di e-commerce americano. Acquistando il prodotto da qui infatti, si avrà diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Pensiamo alla consegna immediata del dispositivo in pochi giorni a casa, ma non solo. C’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon stessa per due. Non di meno, l’assistenza clienti sarà sempre al top: da una parte avrete quella della mela che vi permetterà di risolvere i vostri problemi andando in un qualsiasi Apple Store del pianeta. D’altro canto però, c’è quella del venditore che vi garantisce un supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche la domenica e dei festivi, fino alla mezzanotte.

iPhone 13: a questo prezzo è un regalo

Ammettiamolo: a 799 € è davvero un buon affare che vi consigliamo di prendere al volo prima che terminino le scorte. Certo, è vero che il modello di nuova generazione è alle porte visto che la presentazione di iPhone 14 è prevista per il 7 settembre, ma il prezzo è davvero molto intrigante e non lascia spazio all’immaginazione. Fate presto perché non sappiamo quando tornerà al suo costo originario di 939,00 €. Il risparmio netto è del 15% quindi, mica poco.

Lo smartphone è in grado di fare cose eccezionali: ha uno schermo incredibilmente bello e risoluto da 6,1“, quindi è anche compatto rispetto ai tanti maxi telefoni che ci sono in giro. Il processore poi assicura performance degne di nota: è ottimo sia sul fronte gaming che sul lato social con prestazioni inarrivabili per molti altri competitor. Le Fotocamere poi vi lasceranno di stucco. Ci sono due sensori sulla parte posteriore che sono in grado di girare video in 4K HDR e di realizzare splendida fotografie anche in condizioni di scarsa luminosità o al buio.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget unico nel suo genere che vi invitiamo a prendere al volo prima che finisca la promozione. Fate presto e non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.