iPhone 12 ricondizionato in offerta a 293€ su Amazon: è un BEST BUY

Per acquistare un iPhone a meno di 300 euro la scelta giusta è puntare su iPhone 12 ricondizionato. In questo momento, grazie alla nuova offerta Amazon, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 293 euro per la versione da 64 GB. In alternativa, c’è la versione da 128 GB che costa 344 euro. Entrambe le varianti hanno garanzia Amazon Renewed e sono proposte in condizioni “eccellenti”, senza danni visibili da 30 cm e con batteria dotata di capacità superiore all’80% del nuovo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare.

iPhone 12 ricondizionato: la scelta conveniente è su Amazon

iPhone 12 è uno degli smartphone più interessanti per chi cerca un nuovo modello da meno di 300 euro (considerando qualsiasi dispositivo e non solo gli iPhone). Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con SoC Apple A 14 Bionic e doppia fotocamera posteriore. C’è poi iOS 17, sempre aggiornato alla versione più recente da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato al prezzo scontato di 293 euro per la versione da 64 GB. Per chi ha bisogno di più spazio d’archiviazione, invece, c’è la versione da 128 GB, ora proposta al prezzo scontato di 344 euro. Entrambe le varianti sono dotate di garanzia Amazon Renewed annuale e vengono proposti in “condizioni eccellenti”, senza danni visibili da 30 cm oltre che una batteria con capacità superiori all’80% rispetto al nuovo.

La promozione dedicata ad iPhone 12 ricondizionato è valida solo per alcune colorazioni. Per scegliere il modello da comprare basta premere sul box qui di sotto.