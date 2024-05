iPhone 12 ricondizionato e garantito Amazon: il prezzo cala a 289€

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ricondizionato può oggi puntare su iPhone 12, ora disponibile su Amazon con un prezzo scontato di 289 euro per la versione da 64 GB. Per la versione da 128 GB, invece, servono 319 euro (i prezzi si riferiscono solo ad alcune colorazioni e a modelli proposti in “condizioni eccellenti“). Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un nuovo iPhone a prezzo contenuto e con la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi della garanzia Amazon Renewed. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: un best buy su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 12 è ancora attualissima. Lo smartphone è dotato del display OLED da 6,1 pollici a cui affianca il SoC Apple A14 Bionic, ancora utilizzato da Apple su prodotti nuovi come l’ottimo iPad 10. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore oltre che per il sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 al prezzo scontato di 289 euro, per la versione da 64 GB, e al prezzo scontato di 325 euro per la versione da 128 GB. Si tratta di due ottime offerte che consentono di mettere le mani su di uno smartphone di qualità ma con una spesa contenuta.

Entrambe le varianti, disponibili solo in alcune colorazioni, sono proposte con “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da almeno 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% del nuovo. Tutti i modelli proposti, inoltre, sono dotati di garanzia Amazon Renewed di un anno. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.