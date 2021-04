Hai sempre desiderato possedere un melafonino? Apple iPhone 12 Pro Max è in offerta su Amazon a soli 1349,00€. Il piccolo ribasso del 4% si traduce in uno sconto di 60,00€ che rende l’acquisto un po’ più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Apple iPhone 12 Pro Max: le specifiche di questo smartphone

Appartenente all’ultima serie di smartphone Apple, iPhone 12 Pro Max è la versione più elevata e ricca di potenzialità. Disponibile nella sua colorazione Grafite, rappresenta un top di gamma a tutti gli effetti.

Il display montato è un Super Retina XDR da 6,7 pollici che consente una visione dei contenuti in qualità elevata e immersiva. I bordi estremamente sottili amplificano l’intera esperienza.

Vanta al suo interno il chip A14 Bionic che è il più veloce sul mercato. Grazie a questo elemento è possibile accedere a prestazioni elevati, scattanti e professionali. Rispetto ai precedenti modelli, la velocità migliora dell’80%.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una tripla fotocamera Pro con obiettivi da 12 megapixel l’uno. In questo modo è possibile scattare immagini in versione ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo. Da non sottovalutare lo zoom ottica 5x e le varie tecnologie annesse. La fotocamera anteriore ossia quella dedicata ai selfie monta una lente da 12 megapixel con tecnologia TrueDepth.

Si possono registrare video in 4K sia frontalmente che posteriormente.

Tra le altre features vi è LiDAR ossia lo scanner che utilizza la realtà aumentata per creare nuove prospettive di utilizzo.

La batteria integrata, invece, assicura un’autonomia fino a 20 ore di riproduzione video.

Lo smartphone, infine, supporta la connettività 5G.

Puoi acquistare Apple iPhone 12 Pro Max nel taglio da 256 GB su Amazon a soli 1349,00€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei membro Prime. Spedizioni gratuite anche sul primo ordine. Il device, in conclusione, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone