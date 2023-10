iPhone 12 mini ricondizionato a meno di 435€ su Amazon: compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple ma non desiderate spendere troppo, abbiamo ciò che farà al caso vostro: il meraviglioso iPhone 12 mini, nella sua iterazione azzurra e con 128 GB di memoria interna, è in super sconto su Amazon al prezzo di 434,99€, spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta di un ricondizionato ma potete stare tranquilli: è stato rimesso a nuovo, sanificato, igienizzato e rigenerato dai tecnici esperti di Amazon. In poche parole, sarà pari al nuovo, con una batteria con capacità superiore all’80% e con una linea priva di difetti estetici.

iPhone 12 mini: ecco perché devi acquistarlo

Questo iPhone 12 mini lo si sceglie per via del suo forma factor piccolo e compatto: il device è delizioso, si tiene benissimo in mano grazie al suo design ergonomico e ha una scheda tecnica all’avanguardia. Di fatto, presenta il processore Apple Bionic A14 con modem 5G integrato, super veloce nelle operazioni così come nella navigazione, ha un pannello flat OLED Retina da 5,4 pollici con notch al seguito che cela la selfiecam e i vari sensori, ma non finisce qui. Il comparto fotografico è di punta, con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto luminose anche al buio. Questo è un flagship in tutto e per tutto ma ha dimensioni “portabili”, perfette per chi odia i “padelloni”.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso: sceglietelo per via della sua compattezza e non perché costa poco; imparerete ad amarlo e se ne farete un utilizzo intelligente, vi durerà sempre un giorno grazie alla batteria capiente che si ricarica via Lightning, con la wireless charging o tramite MagSafe.

Viene venduto da un negozio terzo ma spedito da Amazon; ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. C’è la consegna celere in 24 o 48 ore, si può dilazionare il pagamento in comode rate e vi è perfino la garanzia di un anno con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso a 434,99€.

