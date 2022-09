iPhone 12 Mini: ancora in sconto ed è validissimo (-10%)

Se state cercando un telefono compatto perché non amate gli smartphone dallo schermo generoso, allora abbiamo la soluzione che fa il caso vostro che, in occasione degli sconti frizzanti di settembre di Amazon, iPhone 12 Mini lo si può portare a casa a soli 650,00 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo di vendita.

Come detto, il device è disponibile su Amazon e questo vi garantisce una sicurezza senza confini. In primo luogo avrete diritto alla garanzia ufficiale Apple per ben un anno dal momento dell’acquisto; questo significa che per qualsiasi problema che riscontrerete nei prossimi 12 mesi, l’azienda di Copertino vi aiuterà in men che non si dica. Altresì, potreste considerare l’opzione di Amazon. Il portale di e-commerce americano garantisce due anni di assistenza completa tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi. Questo servizio è totalmente gratuito e avrete diritto perfino alla sostituzione in casi irreparabili nei prossimi 24 mesi.

iPhone 12 mini, ancora una garanzia

Mancano oramai pochissimi giorni al debutto dei nuovi iPhone 14 e nonostante ciò, dobbiamo segnalare che questo gioiellino (iPhone 12 mini) e ancora un Best Buy su tutta la linea, anche perché si trova ad un prezzo vantaggiosissimo. Solo 650,00 € al posto di 719,00 €.

Dispone di uno schermo OLED da 5,4“, di un processore potente ed evoluto con supporto al modem 5G, di un sistema fotografico in alta risoluzione con fotocamere da 12 megapixel ciascuna. Si potranno girare video in 4K HDR e realizzare splendide immagini anche al buio.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile promozione perché non sappiamo per quanti giorni (o per quante ore) sarà ancora disponibile a questo prezzo speciale. Fate presto per non perdere lo sconto del 10%.

Ci sarà un iPhone 14 Mini?

Bella domanda: attorno a questo tema girano moltissime indiscrezioni e tantissima confusione. Non si sa ancora; c’è chi dice sì (pensiamo a Evan Blass) e c’è chi invece afferma il contrario. Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.