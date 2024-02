iPhone 12 in offerta da 305€ (ricondizionato Amazon)

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone a buon prezzo, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dall’acquisto di un iPhone ricondizionato. I prezzi, infatti, sono davvero ottimi. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 12 64 GB al prezzo scontato di 305 euro mentre iPhone 12 128 GB è in promozione al prezzo scontato di 348 euro. Per entrambi i modelli, è possibile scegliere tra più colorazioni e beneficiando sempre della garanzia Amazon Renewed oltre che di un modello proposto con “condizioni eccellenti”. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: la scelta giusta per chi vuole spendere poco

iPhone 12 è sempre un ottimo smartphone da considerare, grazie a prestazioni ottimali e alla possibilità di sfruttare appieno iOS. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore che va a completare il comparto tecnico.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato:

Entrambe le versioni hanno la garanzia Amazon Renewed di 1 anno e vengono proposti con condizioni eccellenti e, quindi, senza danni visibili da una distanza di 30 centimetri e con una batteria che supera l’80% della capacità del nuovo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. In sconto ci sono più colorazioni. La promozione è valida solo per un breve periodo.