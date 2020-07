Se ti serve un iPhone 11, oggi hai una grande opportunità. Se te ne servisse più di uno, l’opportunità si moltiplica. Il motivo sta nell’offerta che eBay mette a disposizione per pochi giorni, consentendo di sommare due importanti sconti per abbattere il prezzo del proprio nuovo melafonino. Ecco come.

iPhone 11: combo di offerte, sconto speciale

La prima opportunità è legata al fatto che acquistare un iPhone 11 da 64GB (ad esempio) consente di accedere al prezzo scontato di 689,99 euro. Se si acquistano due modelli il prezzo scende a 683,09 euro, mentre chi ne acquista tre vede il prezzo scendere ulteriormente a 676 euro. Ma solo per questa settimana si può andare oltre. eBay, infatti, mette a disposizione il codice coupon PITSMART10 che offre un taglio ulteriore del 5% sul prezzo dell’acquisto effettuato presso un singolo negozio, fino ad un massimale di 100 euro. Possiamo quindi ora fare il calcolo aggiornato: decurtare il 5% da una spesa di 2028,57 (ossia a quanto ammonta il costo di tre iPhone acquistati contemporaneamente) significa scendere a 1928,57 euro, quindi a 942,85 euro cadauno.

Il calcolo è presto fatto: rispetto ad una spesa di 989 euro per un singolo iPhone, approfittare delle due offerte congiunte significa abbattere il prezzo di oltre 45 euro ed avere così a disposizione un’offerta decisamente unica. Tutto ciò avviene avvalendosi peraltro di un distributore con feedback pari al 100%. Equipaggiamento per la famiglia? Un acquisto in comune assieme agli amici? Val la pena fare un ragionamento creativo: l’opportunità è chiaramente interessante.

Il vantaggio è ottimo con l’acquisto di 1 iPhone 11, è doppio con l’acquisto di 2 iPhone 11, è massimale con l’acquisto di 3 iPhone 11, mentre tende ad annullarsi andando su cifre maggiori (in virtù del fatto che lo sconto massimo ottenibile è pari a 100 euro). Si ricorda che il codice coupon PITSMART10 scade entro il weekend e che con ogni probabilità entro pochi giorni le offerte migliori andranno ad esaurirsi: il consiglio è pertanto quello di approfittarne presto onde evitare di veder esauriti i modelli prima del tempo utile.

Tutti gli altri modelli in sconto in queste ore sono disponibili qui.

