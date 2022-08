iPhone 11: aggredisce la fascia media con un prezzo fuori di testa

Ricordate tutti la presentazione di Apple del 2019 quando ha annunciato al mondo iPhone 11? All’epoca lo smartphone è risultato come un vero Game Changer, in grado di sconvolgere il mercato grazie a prestazioni di alto livello, un prezzo contenuto e una personalizzazione estrema. È arrivato in tantissime colorazioni, una più bella dell’altra e ancora oggi Apple lo tiene il destino nonostante i suoi tre anni di carriera, brillanti tra l’altro.

Pensate che si può acquistare su Amazon nuovo a 549,00 € in tutte le colorazioni possibili e immaginabili. È un telefono ancora validissimo, aggiornato e soprattutto pronto a ricevere i nuovi sistemi operativi per parecchi anni. Sarà compatibile con iOS 16 e quindi con tutte le funzionalità che Apple ha pensato per questo aggiornamento.

iPhone 11: impossibile non amarlo

Sotto la scocca batte un bellissimo processore Apple Bionic A13, lo stesso chip che troviamo su iPad di nona generazione rilasciato lo scorso anno. È un SoC Incredibilmente potente che riesci a tirar fuori il meglio di sé in tutte le operazioni più complicate. C’è il modulo LTE per la connettività di ultima generazione, anche se non è presente il 5G. Esteticamente poi ha un design che non passa mai di moda, con un frame in alluminio satinato molto piacevole al tatto e alla vista, mentre la cover posteriore è realizzata in vetro e quindi si, è compatibile con la ricarica wireless.

Le due fotocamere da 12 megapixel poi assicurano performance unica ad ogni utilizzo; sono in grado di realizzare ottimi scatti al buio ma anche di giorno, con possibilità di girare video in 4K HDR senza alcun problema. Fra le altre cose infine citiamo la fotocamera anteriore che è in grado di realizzare meravigliosi selfie in alta risoluzione, ma anche videochiamate di qualità con dei microfoni super definiti.

Non dobbiamo poi dimenticare il fatto che ha uno schermo retina LCD da 6,1“, con cornici sottili e una tacca che contiene tutti i sensori a bordo.

Viene venduto in nero, verde, viola, giallo, bianco ma anche in rosso, la colorazione, a nostro avviso, a più bella. Vi consigliamo di approfittare di questo fantastico prezzo (549,00€) per portarvi a casa uno dei dispositivi più intriganti di sempre. Bello, fresco, giovanile e soprattutto compatto, con un’autonomia degna di nota.

Dulcis in fondo, sappiate che la versioni sconto ha ben 128 GB di memoria integrata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.