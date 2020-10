iPhone 11 è uno degli smartphone top di gamma più venduti del 2020. Non solo si tratta di uno dei device che permette agli utenti di sfruttare tutto il potenziale di iOS: questo terminale è anche parecchio compatto e non è una caratteristica scontata. Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino, è il momento di risparmiare 140€ sull’acquisto del modello con a bordo ben 128GB di storage: adesso iPhone 11, su Amazon, puoi comprarlo spendendo solo 749€.

iPhone 11 in super sconto su Amazon

Il flagship è bello, compatto e disponibile in diversi colori. La possibilità di avere in sconto il modello con 128GB di storage è un’opportunità decisamente interessante. Infatti, solitamente in offerta viene proposta l’edizione con 64GB di memoria interna. Per questo motivo, è bene approfittare della riduzione di prezzo, prima che le scorte finiscano.

Puoi avere il tuo iPhone 11 – con 128GB di spazio di archiviazione – in tre colori diversi. Ecco i link che ti porteranno direttamente all’offerta:

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e – se sei abbonato ai servizi Amazon Prime – sono anche molto rapide.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 11: tutti i prezzi

