iPhone 11 (128 GB): è lui QUELLO giusto da comprare

Ricordo ancora quando nel 2019 Apple presentò la linea di smartphone Premium. All’epoca, abbiamo avuto un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla generazione passata. iPhone 11,11 pro 11 Pro Mac all’epoca, sconvolsero il mercato, soprattutto rispetto ai due fratelloni maggiori, in una prima battuta. Col tempo però, l’utenza ha imparato ad amare iPhone 11 liscio, che rispetto agli altri due della famiglia aveva giusto una lente in meno e poche differenze sul pannello anteriore. Le performance erano le medesime, complice anche l’ottimo processore Apple Bionic A13, uno dei più riusciti di tutta la storia dell’azienda. In poco tempo, questo telefono divenne il più venduto di quel periodo. Anche io ne possedeva uno, in colorazione bianca, ricordo come se fosse ieri tutti gli articoli che scrivevo sulla bontà di questo gadget e di come vendesse bene in tutti i mercati internazionali.

Questo preambolo, necessario e dovuto, era fondamentale per spiegarvi l’offerta di oggi vi sto consigliando. Di fatto, iPhone 11 in colorazione nera e con 128 GB di memoria interna, si trova su Amazon a 549,00 € con spese di spedizione comprese nel prezzo. Qualcuno ora potrebbe dire: “ma ha ancora senso oggi”?

iPhone 11 (128 GB): ha ancora senso nel 2023?

La risposta non può che essere positiva per tantissimi motivi. Il chip interno fa girare fluidi i software moderni; non c’è una singola applicazione che vada a scatti o con rallentamenti evidenti.

Il telefono dispone di un comparto fotografico che sa dire la sua nonostante le nuove uscite . Ci sono due fotocamere da 12 megapixel ciascuna che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision. Grazie a queste due lenti potrete scatenare la vostra creatività; lo smartphone realizza anche ritratti nitidi con illuminazione professionale, il tutto gestito via software.

Ottimo il frame in alluminio riciclato e il vetro posteriore che consente di effettuare la ricarica wireless oltre che quella cablata via Lightning.

Insomma, con soli 549,00 €, iPhone 11 da 128 GB è l’iPhone giusto da acquistare oggi se desiderate un top di gamma dal prezzo venduto, con specifiche al top e che vi accompagnerà per moltissimo tempo, d’altronde dovete considerare che sarà aggiornato ancora per parecchi anni, quindi cosa state aspettando?

Comprandolo da Amazon poi avrete la consegna veloce in pochissimi giorni, le spese di spedizione gratuite e la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.