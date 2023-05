iPhone: 10 + 1 funzioni nascoste super utili che non conosci (ma dovresti)

Sei sicuro di utilizzare al meglio tutto il potenziale del tuo iPhone? Mettiti alla prova: guarda tutte queste 10 funzioni nascoste, una più utile dell’altra. Alla fine, c’è un bonus che probabilmente ti sarà completamente nuovo! Pronto? Eccole tutte!

iPhone al massimo: funzioni nascoste che non pensavi

Il melafonino non è solo icona di stile, è un potente concentrato di tecnologia. Le feature del suo sistema operativo, il celeberrimo iOS, nascondono una miriade di funzionalità. Autentiche chicche, che solo chi conosce può sfruttare al meglio. Eccone 10, ma non dimenticare il bonus!

1. Controllo Rapido con la Tua Back Tap

Non tutti sanno che con le versioni più recenti dell’iPhone, si può attivare una funzione che permette di controllare il telefono con un doppio o triplo tocco sul retro. Nelle impostazioni di accessibilità, puoi personalizzare queste azioni per farle corrispondere alle tue esigenze.

2. Scorciatoie Siri Integrate nelle App

Con iOS 13 e successivi, le applicazioni possono incorporare scorciatoie Siri. Queste ti permettono di eseguire azioni specifiche nelle app con un semplice comando vocale.

3. Ricerca Nelle Pagine Safari

Durante la navigazione web, potresti avere bisogno di cercare una parola o una frase specifica in una pagina web. Basta digitare la parola o la frase nella barra di ricerca di Safari e scorrere fino alla sezione “Nella Pagina” per trovare i risultati.

4. Scorciatoie da Tastiera

Ci sono molte scorciatoie da tastiera nascoste che possono aiutarti a digitare più velocemente. Ad esempio, tieni premuto il tasto della barra spaziatrice per attivare il trackpad nascosto, che ti permette di muovere il cursore con precisione.

5. Live Photo Come GIF

Puoi facilmente trasformare le tue Live Photos in GIF animate direttamente nell’app Foto dell’iPhone. Basta selezionare la Live Photo, fare swipe verso l’alto e scegliere “Effetti”.

6. Misurazione con la Realtà Aumentata

L’app Misura preinstallata sul tuo iPhone utilizza la realtà aumentata per misurare oggetti reali. Basta puntare la fotocamera verso l’oggetto e tracciare una linea sopra di esso.

7. Modalità Notturna Nelle Fotocamere Frontali e Posteriori

La modalità notturna non è solo per la fotocamera posteriore. Puoi attivarla anche per la fotocamera frontale nelle impostazioni della fotocamera.

8. Fotoritocco Avanzato

L’app Foto dell’iPhone offre strumenti di fotoritocco avanzati. Puoi modificare l’intensità della luce, il contrasto, la saturazione e molto altro direttamente dall’app.

9. Documenti Scannerizzati Nell’App Nota di iPhone

L’app Nota può funzionare come uno scanner di documenti. Basta creare una nuova nota, toccare l’icona della fotocamera e selezionare “Scansiona Documenti”.

10. Personalizzazione del Centro di Controllo

Il centro di controllo dell’iPhone può essere personalizzato per includere i tuoi accessi rapidi preferiti. Vai a Impostazioni > Centro di Controllo per aggiungere o rimuovere elementi.

Bonus: trasforma iPhone un in PC

La funzionalità che mi piace di più è quella che ti permette di rendere il tuo melafonino molto simile a un computer. Infatti, con un accessorio che ti mostrerò a breve (super economico) hai la possibilità di ottenere una porta USB alla quale collegare altrettante periferiche. Memorie esterne, mouse e tastiera wireless, controller di gioco, fotocamere e non solo: tutto quello che desideri.

Un gadget che vanta anche la presenza di una porta Lightning: potrai mantenere carico il tuo smartphone, senza preoccuparti che si scarichi mentre stai utilizzando l’accessorio. In questo momento, su Amazon puoi prenderlo a 10€ con spedizioni gratis.

Un investimento che vale assolutamente la pensa fare, se desideri rendere il tuo iPhone più simile a un PC: sarà ancora più utile, molto più di quanto immagini!

