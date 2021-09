Durante la conferenza di presentazione dei nuovi iPhone 13, è stato mostrato anche iPadOS 15, la nuova versione del sistema operativo già annunciata alla WWDC 2021. Le novità del nuovo OS non sono molte, ma contribuiscono a migliorare l'esperienza d'uso dei tablet di Apple.

Si tratta del terzo major update di iPadOS, la prima versione è arrivata nel 2019 per sostituire iOS ed offrire un'interfaccia più adatta ai tablet e introdurre applicazioni meglio ottimizzate.

Come giù verificato durante la fase beta, iPadOS 15 è compatibile con tutti i modelli successivi a iPad Air 2, Mini 4 e iPad di quinta generazione. Di seguito la lista completa dei dispositivi compatibili:

iPad Pro M1

iPad Pro (2020)

iPad Pro (Gen 3)

iPad Pro (Gen 2)

iPad Pro (Gen 1)

iPad Air 4 (2020)

iPad Air 3 (2019)

iPad Air 2 (2014)

iPad (2020)

iPad (2019)

iPad (2018)

iPad (2017)

iPad Mini 5

iPad Mini 4

iPadOS 15 – Libreria App, Widget e Multitasking

La nuova versione del sistema operativo porta con sé poche ma importanti novità, tra queste troviamo l'introduzione della Libreria App, una sorta di “cassetto” nel quale inserire le applicazioni e riordinarle a proprio piacimento.

Novità anche in ambito Widget, adesso sono di più ed è possibile posizionarli dove si preferisce e ridimensionarli a proprio piacimento. Cambia anche la gestione del multitasking, iPadOS 15 consente di dividere lo schermo completamente, senza che la seconda applicazione risulti confinata in una piccola porzione di schermo.

Il nuovo OS include altre novità di minor rilievo, come la possibilità di taggare altre persone all'interno dei documenti dell'app Note e l'introduzione dell'app Traduci, per tradurre in tempo reale documenti, messaggi e mail. Inoltre Apple ha lavorato ad un miglior work flow tra iPad e Mac, con la possibilità di spostare file da un dispositivo all'altro con maggior semplicità.

Arriva la funzione Live Text, che riconosce il testo presente in una foto e consente di copiarlo o selezionarlo come se fosse un documento digitale. Viene introdotto anche un nuovo design per le schede web di Safari, che adesso possono essere raggruppate e riordinate a proprio piacimento.

iPadOS 15 sarà disponibile su tutti i dispositivo compatibili a partire da lunedì 20 settembre ed è incluso di serie sul nuovo iPad 2021.

Tablet