iPadOS 15 è finalmente ufficiale e porta con sé due cose interessantissime: arriva App Library, ma – soprattutto – i widget ora puoi posizionarli dove preferisci, non solo sulla striscia laterale.

iPadOS 15 ufficiale: tutte le novità

App Library, ma soprattutto finalmente widget liberi. Un vero spettacolo, che farà amare iPadOS 15 più di tutte le versioni precedenti. Le novità sono però molte di più a partire dal multitasking, che diventa molto più intelligente e con una gestione di più app aperte in contemporanea, che è pronta a toccare livelli altissimi.

Arrivano anche nuove scorciatoie per tastiera, che renderanno più facile la digitazione. Ed a proposito di digitazione, migliora anche l'applicazione Note, che diventa più intelligente e supporta un sistema pop-up per prendere appunti in modo rapidissimo.

Interessanti novità riguardano la traduzione, con l'arrivo dell'app “Traduci” nativa per iPad e anche della traduzione automatica.

Ovviamente, a questo si aggiungeranno le novità previste per iOS 15 (quelle compatibili, chiaramente) e il tutto renderà iPad sempre meno un tablet e sempre più un computer.

Tablet