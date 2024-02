iPad ricondizionato: la MIGLIORE OFFERTA di oggi è su Amazon

Acquistare un nuovo iPad ricondizionato e garantito è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un ottimo tablet ma con un prezzo più accessibile e senza rinunciare a una garanzia post vendita. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 319 euro. Il tablet, proposto nella variante Wi-Fi con 64 GB di memoria, è disponibile in “condizioni eccellenti“, senza danni visibili da 30 centimetri e con una batteria con capacità superiore all’80% del nuovo. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPad 9 ricondizionato: su Amazon c’è l’offerta giusta

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet può puntare in modo deciso su iPad 9 che, in versione ricondizionata e garantita da Amazon Renewed, è uno dei best buy del momento. Tra le specifiche troviamo un display Retina IPS LCD da 10,2 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.620 pixel.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Apple A13 Bionic. Il tablet viene proposto nella variante con 64 GB di storage e supporto Wi-Fi. Il sistema operativo è, naturalmente, iPadOS, aggiornamento all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 9 ricondizionato al prezzo scontato di 319 euro. Il tablet viene proposto in condizioni eccellenti e, quindi, senza danni alla scocca e con una batteria in ottime condizioni. Da notare che il tablet viene proposto con una garanzia Amazon Renewed di un anno. Per sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.