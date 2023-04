iPad Pro (2024): avranno uno schermo OLED molto particolare

I nuovi modelli di iPad Pro del 2024 presenteranno dei nuovissimi pannelli Hybrid OLED decisamente più sottili di quelli dello scorso anno.

Sappiamo che sarà LG a rilasciare i nuovi display OLED ad Apple; il colosso sudcoreano sta sviluppando una nuova tecnologia che renderà questi pannelli ancora più sottili. Ciò dovrebbe ridurre i costi di produzione e quindi, di vendita al consumatore finale (in questo caso Apple). A riportare queste informazioni ci ha pensato il giornale The Elec della Corea del Sud.

iPad Pro (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto si legge, la nuova tecnologia fonderà i substrati di vetro OLED rigidi con gli OLED flessibili e renderà questi pannelli di nuova generazione ancora più sottili Così facendo si avranno costi di produzione inferiori rispetto ai classici OLED. Il motivo? Non necessiteranno di uno strato di retroilluminazione al seguito.

