iPad Pro 2022: tutto quello che sappiamo ad oggi

Apple sta lavorando alla versione next-gen di iPad Pro e, sebbene non ci siano importanti aggiornamenti di design di cui siamo a conoscenza, ci saranno alcune nuove funzionalità che vale la pena attendere.

iPad Pro 2022: perché sarà fondamentale

Visto l'ottimo successo ottenuto dall'iPad Pro con SoC M1, ci domandiamo cosa possa fare Apple per migliorare questo dispositivo. Qualche idea ce la siamo fatta e la riassumeremo di seguito.

iPad Pro: Mini display a LED

L'anno scorso il colosso di cupertino ha introdotto un ‌tablet premium aggiornato da 12,9 pollici con tecnologia di visualizzazione mini-LED e nel 2022, entrambe le versioni da 11 e 12,9 pollici del device saranno dotate di un pannello con questa tecnologia.

La società chiama lo schermo mini-LED del gadget un “display Liquid Retina XDR” che offre una gamma dinamica migliorata con dettagli realistici, colori vividi e HDR. L'attuale pannello utilizza oltre 10.000 LED sul retro, che consentono di avere fino a 1.000 nit di luminosità a schermo intero, 1.600 nit di luminosità di picco e un rapporto di contrasto di 1 milione a 1.

iPad Pro: chip M2

I modelli Pro‌ del 2021 hanno adottato lo stesso chip M1 visto in MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro da 13 pollici. Ciò ha messo le prestazioni di ‌iPad Pro‌ alla pari con i computer della mela, ed è probabile che Apple manterrà questa generazione di SoC anche nel 2022. Fra poco, dovrebbe infatti introdurre il successore dell'‌M1‌.

Questo sarà utilizzato nelle versioni 2022 di ‌MacBook Air‌, MacBook Pro da 13 pollici; avrà la stessa CPU da 7 a 8 core, ma dovrebbe avere aggiornato le opzioni GPU da 9 a 10 core. Offrirà miglioramenti di velocità ed efficienza rispetto a ‌M1‌, ma al momento non sono noti i dettagli.

iPad Pro: ricarica wireless MagSafe

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la versione di prossima generazione di “iPad Pro” supporterà la ricarica wireless MagSafe, proprio come l'iPhone.

Il colosso americano potrebbe avere in programma di aggiungere un vetro all'‌iPad Pro‌ e ha testato una tale funzionalità, ma a causa delle preoccupazioni sulla fragilità, Apple potrebbe invece optare per un logo della mela più grande in vetro che faciliterebbe la suddetta feature.

Questo elemento presenterà dei magneti sotto e il charger ‌MagSafe‌ sarà in grado di allinearsi a queti al fine di offrire una ricarica facile e veloce.

iPad Pro: ricarica wireless inversa

Insieme alla ricarica wireless ‌MagSafe‌, il tablet di punta di nuova generazione potrebbe supportare funzionalità di ricarica wireless inversa, che consentirebbero al device di essere utilizzato per caricare iPhone, AirPods e altri accessori.

iPad Pro: telaio in titanio

DigiTimes afferma che Tim Cook sta lavorando su uno chassis in titanio per ‌iPad‌, così da sostituire l'alluminio utilizzato nei modelli attuali, ma il titanio è un materiale costoso, quindi potrebbe essere improbabile o perlomeno, limitato agli iPad di fascia alta con 1 TB di storage.

Nelle news correlate, sappiamo che l'azienda è al lavoro su un tablet da ben 14,9 pollici. Sarà il futuro rivale di Tab S8 Ultra? Staremo a vedere.