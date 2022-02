iPad Air 5 non avrà il MagSafe, come l'iPhone SE 3

Apple organizza convenzionalmente tre eventi di rilievo in un anno solare: il keynote primaverile che si tiene a marzo o aprile, la conferenza annuale del WWDC che si tiene a giugno e il solito appuntamento autunnale di settembre. Ultimamente ne abbiamo visto un quarto dedicato ai PC della mela.

L'iPad Air 5 arriverà insieme all'iPhone SE 3

Gli eventi di lancio primaverili di Apple potrebbero non attirare la stessa attenzione di quelli autunnali di punta, ma la primavera è normalmente il momento in cui l'OEM di Cupertino lancia le sue offerte più convenienti per i suoi utenti come gli Airtag e l'iPhone di fascia media.

Si dice che nel 2022 Apple annuncerà l'iPhone SE (3a generazione) e l'iPad Air (5a generazione), il successore dell'iPad Air (4a generazione ) uscito a settembre 2020, in occasione del suo evento annuale di lancio di primavera anticipato.

Macotakara, una piattaforma tecnologica giapponese con collegamenti ai produttori asiatici della catena di approvvigionamento tecnologico, ha pubblicato un post secondo cui, secondo le sue affidabili fonti cinesi, i design dei nuovi modelli sono stati ufficialmente confermati ed entrambi i dispositivi sono ora entrati in produzione di massa nella regione.

Il portale nipponico ha anche condiviso diversi dettagli imminenti dell'iPhone SE 3 nel loro post. Si dice che l'iPhone SE 3 abbia la stessa back cover compatta del suo predecessore, con il telaio in vetro e il frame in alluminio deve rimanere invariato rispetto al suo predecessore.

Un'altra notizia sorprendente è che l'iPhone SE 3 non includerà il supporto per MagSafe, così come l'iPad Air V.

I device supporteranno solo la ricarica wireless Qi convenzionale introdotta sull'iPhone 8. MagSafe è stato introdotto nuovamente sulla serie iPhone 12 per fornire una ricarica wireless più rapida e affidabile per gli utenti della mela e ogni nuovo modello di smartphone Apple annunciato da allora ha avuto questa funzione.

L'aggiornamento principale dell'iPhone SE 3 saranno le prestazioni sotto il cofano. Si dice che questo sia dotato di supporto per la connettività 5G e che sia dotato del chip Apple A15 Bionic, lo stesso che si trova sulla serie iPhone 13.