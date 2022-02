Apple: ecco cosa deve fare per migliorare il suo iPad Pro

Basterà iPadOS 16 per liberare finalmente tutto il potenziale di iPad Pro? Di fatto, con un altro tablet di fascia alta che si dice sarà presentato quest'anno e un altro WWDC che si terrà tra pochi mesi, la domanda rimane la stessa che ci facciamo da anni: la futura iterazione di iPadOS sarà sufficiente per liberare tutto il potenziale di questo prodotto di Apple? Al momento è difficile rispondere a ciò, ma quello che serve, oltre ad un software in grado di diventare “simil-MacOS”, è un ecosistema di accessori rivoluzionato. Ma facciamo un passo indietro.

iPad Pro: cosa bisogna fare per trasformare il tablet?

Finora abbiamo scritto diversi articoli sull'iPad Pro M1 e sull'iPadOS 15; spesso ci siamo soffermati a capire come Apple potrebbe migliorare il sistema operativo del suo tablet e rendere così, il super tablet, una scelta valida per coloro che non vogliono affidarsi semplicemente ad un Mac.

Oggi è molto più semplice scegliere un Mac; il nuovo MacBook Pro è incredibilmente potente e tra pochi mesi la mela annuncerà un MacBook Air riprogettato che sarà l'opzione perfetta per gli utenti che non necessitano di molta potenza. Quindi, come si inserisce ora questo dispositivo nella gamma di Apple? È costoso, richiede hardware aggiuntivo e gli utenti non possono trarne pieno vantaggio.

Il tablet deve cambiare, così come i suoi accessori

Le voci sull'iPad Pro 2022 mostrano che entrambi i modelli avranno un display miniLED. Molto probabilmente il processore sarà l'M2, che dovrebbe essere lo stesso disponibile sul prossimo MacBook Air. Non solo, ma 9to5Mac ha scoperto che Apple ha in programma di aggiungere il supporto MagSafe al suo tablet professionale utilizzando una finitura in vetro sul logo della mela.

Con solo queste informazioni, sappiamo già che il prossimo device sarà potente, ma “potente” non è più sufficiente.

Crediamo che la compagnia dovrebbe sperimentare schermi più grandi di 12,9 pollici. Avere opzioni da 11 pollici, 14 pollici e 16 pollici darebbe agli utenti più spazio per creare e fare cose sfruttando il multitasking con l'iPad.

Non solo, ma allo stesso tempo il tablet potrebbe crescere e diventare anche più leggero. L'iPad Pro combinato con la Magic Keyboard diventa essenzialmente ingombrante quanto un laptop. In questo caso, avere un MacBook Air è molto più semplice… e più economico. Tenendo questo in mente, la mela deve rendere l'iPad più facile da trasportare.

Ci sono state diverse lamentele riguardo alla Magic Keyboard 2021 con l'iPad Pro M1 poiché si dice che la batteria si scarica troppo velocemente. Tim Cook ha davvero bisogno di migliorare la batteria del suo tablet poiché non riesce a raggiungere le 10 ore di durata della batteria dichiarata sul sito.

Ultimo ma non meno importante, ci aspettiamo che il charger MagSafe aiuti a rinnovare la Magic Keyboard. Questa deve diventare più leggera e pratica da usare, magari con un trackpad più grande, proprio come il Mac… così da sfruttare al meglio la funzione Universal Control.