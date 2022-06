iPad Pro 2022: cosa aspettarci dai nuovi tablet di punta di Apple?

Lo scorso anno, Apple ha tolto i veli ai nuovi iPad Pro da 11 e 12,9“ con processore Apple Silicon M1. Stiamo parlando di tablet potentissimi, con un design di ultima generazione e con display davvero unici. Il modello più grande poi, gode della tecnologia Liquid XDR miniLED. Questo vi garantisce una fedeltà cromatica eccezionale, neri assoluti e una brillantezza unica. Non a caso, è il compagno perfetto per chi fa grafica o Color correction.

Quest’anno però, dovremmo assistere al debutto dei nuovi modelli che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere dotati dell’ultima piattaforma Apple Silicon M2. Facciamo ora il punto sulle caratteristiche che ci aspettiamo dei nuovi device.

iPad Pro 2022: cinque cose che ci aspettiamo

In primo luogo ci aspettiamo due modelli, come lo scorso anno, da 11 e 12,9“. Le ultime indiscrezioni ci fanno pensare che la variante più piccola non avrà neanche quest’anno lo schermo Liquid Retina XDR, con nostro sommo dispiacere. La versione più grande invece dovrebbe avere un pannello identico al prodotto del 2021. Ci aspettiamo di vedere però, il promotion aggiornato su entrambe le interazioni.

Secondo punto: un nuovo processore in grado di garantire prestazioni ancora più elevate, ottimo per i professionisti dell’immagine, per chi fa grafica e video editing. Come sempre, il limite non è l’hardware, ma il software. iPadOS 16 ha fatto passi in avanti su questo senso, inserendo la reference mode, il multitasking Stage Manager e molto altro ancora.

Quello che servirebbe però, sono applicazioni di qualità desktop, come DaVinci Resolve, Premiere Pro, AE, Final Cut Pro. Ad oggi abbiamo programmi semiprofessionali, che permettono di godere di tantissime funzioni ma hanno sempre qualche mancanza o carenza. Speriamo in un’apertura in questo senso con iPadOS 17 l’anno prossimo.

Vorremmo vedere anche la ricarica wireless, magari MagSafe, attraverso la back cover. Da tempo si dice che Apple sia studiando un modo per introdurre il MagSafe attraverso il logo della mela, ma ad oggi è una semplice speculazione che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.

Al quarto posto ci sono le cornici; non sarebbe male vedere un frame nero ancora più sottile, ma poi qui ci sorgerebbero non poche domande. In primo luogo, ci chiediamo come si potrebbe utilizzare il tablet senza toccare erroneamente una porzione dello schermo con il palmo della mano. Le cornici sottili quindi potrebbero essere sì più belle da vedere, ma più scomode nell’uso quotidiano; staremo a vedere.

In ultima analisi, ci aspettiamo un sistema di gadget rinnovato, magari compatibili con la funzione MagSafe. Pensate quanto sarebbe bello avere delle cover magnetiche, un po’ come la magic keyboard, dotate di porta schede, porta Pencil e molto altro.

Ad ogni modo, queste sono nostre considerazioni personali che vi invitiamo a prendere con un pizzico di scetticismo. Voi cosa ne pensate? Su Amazon, il modello Pro da 12,9“ è quello che vi consigliamo, anche perché presenta caratteristiche uniche. Su Amazon costa 1077,00€ con spedizione gratuita.

