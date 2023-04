iPad mini 7: quando arriverà il nuovo modello?

Quando arriverà il nuovo modello di iPad mini di settima generazione? Ad oggi non ci sono molti rumors in merito, ma abbiamo cercato di raggruppare tutti quelli usciti finora in questo articolo.

Andiamo con ordine: pochi anni fa, precisamente nel 2021, Apple ha lanciato la sesta generazione del tablet più piccolo dell’azienda. Ha uno schermo da 8,4″ LCD IPS laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Ma cosa possiamo aspettarci da una variante nuova?

iPad mini di settima generazione: ancora oggi un mistero

In passato, dal 2012 al 2016, Apple ha aggiornato l’iPad mini ogni anno; da quel momento però, gli upgrade sono stati minuti e ne abbiamo visti soltanto due. Uno nel marzo del 2019 (iPad mini di quinta gen) e uno nel 2021 (quello che abbiamo oggi in listino). Secondo i rumors, la compagnia potrebbe star sviluppando adesso la nuova versione, con debutto probabile previsto per la fine del 2023 o, al massimo, per il 2024.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg potrebbe esserci un piccolo upgrade sul fronte tecnico, ma non è ancora detto. Stando alle parole dell’analista Ming-Chi Kuo, iPad di settima generazione verrà spedito verso la fine del 2023 e quindi, un lancio è previsto per la primavera del prossimo anno.

Cosa ci aspettiamo dunque? Un processore più potente (magari il famigerato Apple Silicon visto che è approdato su tutta la linea), un modem proprietario 5G fatto in casa, uno schermo con tecnologia miniLED e un comparto fotografico più prestante. Sul versante estetico ci aspettiamo solo nuove colorazioni (sarebbe meraviglioso un iPad Midnight, ma questa è solo una nostra speculazione). Voi cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere? E soprattutto, per cosa comprereste un “mini” tablet?

Intanto, vi consigliamo l’ottimo iPad mini (2021) di sesta generazione a soli 599,99€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.