Apple rilascerà iPad Mini 6 e iPad Pro 2021 questo mese. Oggi possiamo dare un primo sguardo a questi tablet grazie ad una recente indiscrezione trapelata sul web.

iPad Mini 6 e iPad Pro 2021: un’estetica invariata

Una nuova fuga di notizie ha mostrato il design dei nuovi prodotti di Apple grazie ad un post pubblicato sui social network Weibo/Twitter. Le immagini sottostanti indicano quale sarà l’estetica di iPad Pro da 12,9 pollici e 11 pollici e del nuovo iPad mini 6. Questo è il primo sguardo alle immagini reali di questi dispositivi.

Il frame sinistro e quello destro del nuovo modello mini sembrano ora più stretti, ma il bordo superiore rimane grande come prima, al pari di quello inferiore. Inoltre, possiamo anche vedere che questi dispositivi mantengono il pulsante Home.

Secondo i rapporti, l’iPad mini 6 verrà fornito con un pannello da 8,4 pollici e una cornice più stretta. Il design complessivo di questo iPad sarà simile a quello dell’iPad Air3. Inoltre, l’iPad Pro verrà fornito con lo stesso sistema a doppia lente della generazione precedente. Grande novità del modello più grosso: sparirà lo Smart Connector dal modello con display da 12,9 pollici.

Secondo le fonti, il nuovo modello di iPad Pro sarà dotato di un processore A14X che, sul fronte delle prestazioni, dovrebbe avvicinarsi al livello del chip M1. Diversi rapporti affermano anche che il nuovo tablet premium verrà fornito con un display mini-LED per aumentare la luminosità e il contrasto. Inoltre, l’iPad Pro supporterà le connessioni Thunderbolt 4, consentendo al gadget di connettersi a display, dischi rigidi e altre periferiche ad alta velocità. Secondo varie fonti, Apple terrà una conferenza per il lancio degli iPad ad aprile.

Dalle immagini, possiamo vedere che nessuno di questi dispositivi è dotato di un design con notch. Tuttavia, la cornice dell’iPad mini 6 è più stretta di quella dell’iPad mini 5.

In termini di dimensioni, l’iPad mini 6 dovrebbe misurare 203,2 mm x 134,8 mm x 6,25 mm di spessore. Con questi dettagli, la dimensione dello schermo dovrebbe essere di circa 9,14 pollici. In precedenza, Guo Mingchi ha anche affermato che Apple sta sviluppando un iPad Mini dotato di un’unità mini-LED.

Guardando le speculazioni riguardanti l’iPad mini e l’iPad Pro 2021, sembra che questi dispositivi siano dotati di molti aggiornamenti sotto la scocca, ma sul fronte estetico saranno una delusione per chi si aspettava grandi cambiamenti con la selfiecam incastonata in un buco, il Touch ID under-display e via dicendo.

