Ogni autunno, vediamo una nuova generazione di iPhone. Inoltre, ad ogni Festival di Primavera, abbiamo anche l’opportunità di vedere un iPad di nuova generazione. Proprio come il piccolo dispositivo, anche l’iPad attira a sé molta attenzione da parte dei fan della mela.

iPad Pro 2021: facciamo il punto

Secondo le ultime rivelazioni, il colosso di Cupertino prevede di rilasciare la nuova gamma di iPad Pro ad aprile. Fra i suddetti prodotti dovremmo avere due nuovi tablet: uno da 11″ e uno da 12,9. Ora abbiamo nuovi rapporti sui prossimi gadget in arrivo. Il rapporto mostra gli ultimi rendering di quello che si dice essere l’iPad Pro da 11 pollici del 2021. I rendering di Zeroth Element mostrano che il design sarà il medesimo di quello visto con il terminale dello scorso anno, con un telaio centrale piatto e un modulo fotografico quadrato comprendente due lenti e il flash LED.

Tuttavia, la configurazione dello scanner LiDAR è diversa. È più piccolo nella sua dimensione complessiva ma è più convesso. Inoltre, l’azienda non ha incluso la striscia dell’antenna vicino al frame telaio superiore della fusoliera. Dal momento che per ora non ci sono informazioni ufficiali, vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Dalle informazioni precedenti, il nuovo iPad Pro 2021 adotterà un mini display a LED. Questo schermo ha una luminosità e un contrasto migliori e più elevati. Questo prodotto verrà fornito con il miglior processore A14X di Apple con prestazioni paragonabili a quelle dell’M1.

Dai rapporti fino ad ora, sappiamo che il device arriverà ufficialmente ad aprile. Dovremo attendere alcune settimane per aver la conferma di ciò.

Finora ci sono state segnalazioni secondo cui i mini-schermi LED di Apple sarebbero stati forniti da LG Display. Questa è la prima volta che il produttore americano utilizzerà il pannello retroilluminato mini-LED. Ovviamente l’iPad sarà il primo a utilizzare questo dispositivo e, solo in seguito, questa tecnologia dovrebbe venir utilizzata anche su su MacBook e iMac.

