Recentemente, Kuo Ming-Chi ha pubblicato un rapporto che mostra che Apple avrebbe rilasciato il suo primo iPhone pieghevole nel 2023. Il rapporto include anche alcune informazioni sul prossimo iPad Mini.

Cosa sappiamo sul nuovo iPad mini 6?

Secondo l’analista, un fornitore di touch panel trarrà vantaggio dal nuovo iPad mini (o iPad mini 6). Inoltre, questo dispositivo di rugiada verrà lanciato ufficialmente nella seconda metà del 2021.

Ad aprile, l’OEM di Cupertino ha rilasciato l’ultima generazione di iPad Pro. Questo dispositivo è dotato di un nuovo display mini-LED, processore M1 e supporto di rete 5G.

Ci sono state segnalazioni secondo cui il nuovo modello sarebbe arrivato nel corso di questa primavera. Tuttavia, sembra che l’aggiornamento del piccolo iPad dovrebbe avvenire in autunno. Kuo Ming-Chi afferma inoltre che l’azienda americana sta sviluppando un nuovo tablet con display da 9 pollici. Ottimisticamente, questo prodotto sembra una versione dalle dimensioni più contenute dell’iPad Air. Sembra che l’azienda ridurrà la cornice dello schermo e sposterà il Touch ID sul pulsante laterale.

Secondo il blogger giapponese Macotakara, il nuovo iPad mini utilizzerà un display da 8,4 pollici. Questo è ancora un miglioramento rispetto all’attuale generazione di dimensioni da 7,9 pollici.

Secondo i rapporti, anche l’iPad economico verrà nuovamente aggiornato ad un certo punto nel 2021, forse insieme al nuovo iPad mini in autunno.

Da una recente fuga di notizie, il design generale di questo iPad sarà simile a quello dell’iPad Air3. La perdita mostra che l’iPad mini 6 non utilizzerà un design con notchf o foro sul pannello. Inoltre, la sua cornice sarà più piccola di quella dell’iPad 5 mini. In termini di dimensioni, l’iPad mini 6 dovrebbe essere di circa 203,2 mm x 134,8 mm con 6,25 mm di spessore. Con queste misurazioni, la dimensione dello schermo dovrebbe essere di circa 9,14 pollici. In precedenza, Kuo Ming-Chi ha anche suggerito che Apple starebbe sviluppando un iPad mini dotato di un display mini-LED.

Per ora dovremo incrociare le dita e aspettare le informazioni ufficiali da parte della società di Tim Cook. Prima che ciò accada, cosa ne pensate delle speculazioni emerse finora?

Senza categoria