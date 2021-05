Volete un nuovo iPad Pro da 12,9 pollici? Fate attenzione, perché potebbe essere necessario attendere fino a luglio. La colpa potrebbe essere del display Mini LED.

iPad Pro 12.9″: c’è un problema

Se sperate di ottenere uno dei nuovi iPad Pro da 12,9 pollici con un display Mini LED, potreste dover attendere un bel po’: i tempi di consegna per il modello base sono scivolati alla fine di giugno o all’inizio di luglio; questo è quanto riportato dalla testata Bloomberg. Prima dell’annuncio del dispositivo, c’erano voci secondo le quali la tecnologia del display potrebbe essere un collo di bottiglia nella produzione per Apple, e questo sembra essere il caso: il sito di Apple afferma che l’iPad Pro da 11 pollici, annunciato insieme al 12,9 pollici, sarà consegnato a fine maggio.

Il display Mini LED che potrebbe essere la causa della scarsità di iPad è una nuova tecnologia per Apple, ma promette di apportare un sacco di miglioramenti rispetto ai classici schermi LCD. Tuttavia, sembra che questi siano più complicati da produrre: l’azienda afferma che il display del precedente iPad Pro aveva 72 LED, mentre la versione Mini LED ne vanta oltre 10.000.

Per la maggior parte, il resto dei dispositivi che Apple ha annunciato nel suo evento del 20 aprile sembrano andare bene per quanto riguarda le azioni: il sito di Apple afferma che l’iPhone 12 e 12 Mini viola arriveranno all’inizio di maggio e l’Apple TV sarà spedita da metà mese. L’iMac di fascia bassa arriverà a fine maggio, anche se le versioni di fascia alta non arriveranno fino all’inizio di giugno, e lo stesso vale per il nuovo Siri Remote.

È interessante notare che, mentre un singolo AirTag sembra prontamente disponibile, il pacchetto da quattro è un poì più difficile da trovare: il sito di Apple li ha consegnati a giugno, mentre Amazon li ha elencati come “sold out”.

