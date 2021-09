I nuovissimi iPad mini 2021, ovvero di sesta generazione, spuntano in preordine su Amazon. Ecco dove trovarli. A disposizione ci sono quasi tutti i colori e i diversi tagli di memoria dell'edizione WiFi oppure WiFi + Cellular (con connettività dati a bordo).

iPad mini 2021 in preordine su Amazon

Dei piccoli concentrati di tecnologia, che diventano strumenti votati alla produttività, nonostante le dimensioni compatte. Il potente processore A15 Bionic, connettività 5G (per l'edizione Cellular), la porta USB tipo C (che apre alla compatibilità con un sacco di periferiche esterne) e un pennello Liquid Retina da 8,3″ di elevatissima qualità. Un design che non passa inosservato, a completare un prodotto che è molto più di un tablet da usare solo per operazioni base.

Come anticipato, da oggi è possibili accaparrarsi i nuovi iPad mini 2021 in preordine su Amazon. Di seguito, versioni e tagli di memoria:

edizione WiFi: 64GB a 559€, 256GB a 729€;

edizione WiFi + Cellular: 64GB a 729€, 256GB a 899€.

Sfoglia i diversi colori per trovare quello che preferisci. Al momento, l'edizione grigio siderale WiFi + Cellular da 256GB di iPad mini 2021 non sembra essere ancora disponibile su Amazon.

