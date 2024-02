iPad mini (2021) 64 GB: il tablet PERFETTO per chi viaggia

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi; se ami viaggiare e cerchi un prodotto versatile per guardare serie TV in treno, sull’aereo, sull’autobus, in mobilità ma desideri un tablet portatile, leggero, comodo da mettere nel tascone di un giubbotto, non possiamo non segnalarti l’ottimo iPad mini (2021) di sesta generazione che, grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di Amazon, si porterà a casa al prezzo folle di 619,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ma non lasciartelo sfuggire. Grazie a Prime potrai beneficiare della consegna immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrai modo di godere della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore. Il modello in questione è quello in colorazione grigio siderale, con 64 GB di memoria e con il modem Wi-Fi al seguito.

iPad mini (2021): ecco tanti buoni motivi per comprarlo

Andiamo con ordine: l’iPad mini (2021) dispone di un design sottile e leggero ma offre, al contempo, prestazioni formidabili. Il potente chip A15 Bionic ti assicurerà sempre una fluidità straordinaria, così potrai eseguire le tue app preferite, avrai accesso ad un multitasking senza lag e pensa che potrai perfino lavorare con app di editing foto e video di alta qualità (LumaFusion, suite Adobe e non solo). È la potenza di un iPad premium… ma in un formato tascabile.

C’è un display Liquid Retina da 8,3 pollici avente una risoluzione di 2266×1488 pixel, e sarà perfetto per la visione dei contenuti multimediali. Ma non finisce qui: se sei un creativo, uno studente o un professionista che ama prendere appunti o disegnare, questo dispositivo sarà il gadget perfetto per le tue esigenze visto che disporrai del supporto per la Apple Pencil di seconda generazione. A proposito, questa si attaccherà magneticamente al frame laterale del tablet. Dulcis in fundo, non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata. iPad mini offre fino a 10 ore di navigazione web o riproduzione video.

Dulcis in fundo, l’iPad mini (2021) di sesta generazione è un concentrato di potenza ma vanta un form factor tascabile. Con un prezzo speciale di soli 619,00€ su Amazon, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese, questo sarà il momento perfetto per acquistarlo, ma sii veloce. A questa cifra è un super best buy ed è anche in sconto.

