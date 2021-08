iPad Mini 2019 è in promozione su Amazon a soli 479,20€. Se hai sempre desiderato un dispositivo Apple, questa è la tua occasione di risparmiare più di cento euro e portarti a casa un device eccezionale.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un sogno nelle mani: iPad Mini 2019 è tutto ciò che hai sempre voluto

iPad Mini 2019 è un dispositivo a cui non manca nulla. Piccolo nelle dimensioni, è una bomba in termini di scheda tecnica e dunque ti offre tutto il massimo che ti aspetteresti da Casa Cupertino. Disponibile in colorazione grigio siderale, è quello nel taglio da 64 GB di memoria.

Ha un display Retina da 7,9 pollici. A leggerla così potrebbe sembrarti piccolo: ovviamente non si parla di un iPad Pro, ma credimi: è davvero perfetto per fare tutto ciò che vuoi. In particolar modo la tecnologia TrueTone rende le immagini realistiche tanto da farle sembrare veramente davanti ai tuoi occhi.

Il suo cuore è costituito dal Chip A12 Bionic che lo fa schizzare alla velocità della luce. Rende i caricamenti istantanei, lo spostamento da un'app all'altra privo di latenza e molto altro ancora. Non manca all'appello neanche un incredibile batteria con cui puoi goderti fino a 10 ore di autonomia.

Non sei ancora soddisfatto? Lo abbini alla tastiera e alla Apple Pencil per sbloccare nuovi modi di utilizzo e non ti perdi un minimo del divertimento grazie alle fotocamere frontali e posteriori.

Acquista subito il tuo iPad Mini 2019 su Amazon a soli 479,20€. Lo ordini e lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Altrimenti le consegne sono gratuite se opti per quelle nei punti di consegna.

NB: è attivo il programma di rateizzazione a tasso zero, sceglilo in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet